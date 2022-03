Mann schießt bei Streit mit Ehefrau mit Schreckschusswaffe

Ein Mann mit einer Machete ist in der Münchner U-Bahn von Polizisten gefesselt worden. Ein Fahrgast habe am Donnerstag um kurz vor (…)

In Taufkirchen bei München hat eine Polizeistreife bei einer Festnahme am Donnerstag Warnschüsse abgegeben. Wie die Polizei (…)

Unbekannte zerstören Scheiben und Kästen an S-Bahnstation

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag an der S-Bahnstation Aufhausen in Erding an einem Bahnsteig zahlreiche (…)