Mann rettet sich nach Unfall aus brennendem Auto

Bei einem Unfall in einem Naturschutzgebiet im Landkreis Dingolfing-Landau sind zwei Menschen verletzt worden und ein Wagen hat Feuer gefangen. Ein 35-jähriger Autofahrer war nahe Gottfrieding auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem Wagen einer 40-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die mittelschwer verletzte Frau am Samstagabend in ein Krankenhaus.

Der leicht verletzte 35-Jährige konnte sich noch rechtzeitig aus seinem Auto befreien, bevor es komplett ausbrannte. Er wurde ebenfalls in die Klinik gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde, weil die Beamten den Geruch von Alkohol wahrgenommen hatten. Bei einem Vortest bestätigte sich der Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte. Da aus dem brennenden Auto Flüssigkeiten ausliefen und der Unfall in einem Naturschutzgebiet stattfand, wurde das Wasserwirtschaftsamt gerufen.