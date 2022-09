Ein Autofahrer ist in Unterfranken gegen einen Wasserspeicher geprallt und an seinen Verletzungen gestorben. Der 47-Jährige sei am Dienstagmorgen aus zunächst ungeklärten Gründen von einer Straße bei Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) abgekommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Anschließend sei er dort gegen einen Wasserspeicher – ein kleines Haus aus Sandstein – gekracht. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus, wo er noch am selben Tag starb.