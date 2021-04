Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Pittenhart (dpa/lby) – Ein 74-Jähriger ist in Oberbayern mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann auf einer Kreisstraße bei Pittenhart (Landkreis Traunstein) nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Ersthelfer befreiten ihn am Sonntagabend aus seinem Auto und riefen den Notarzt. Dieser konnte den Angaben zufolge aber nur noch den Tod feststellen. Bei dem Unfall waren auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-260949/2