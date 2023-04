Mann pöbelt Radfahrerin an und fügt Polizisten Platzwunde zu

Ein Mann hat in Unterfranken eine Radfahrerin angepöbelt und einem Polizisten eine Platzwunde zugefügt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der 26-jährige Verdächtige in der Nacht in Bad Kissingen zunächst eine Fahrradfahrerin beleidigt und gegen ihr Fahrrad getreten. Mehrere Passanten kamen der Frau zu Hilfe.

Die hinzugerufene Polizei fand den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes. Der 26-Jährige leistete den Angaben nach erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Er habe einen Polizisten geschlagen und diesem dadurch eine Platzwunde zugefügt. Mit Pfefferspray überwältigten ihn die Polizisten und fesselten ihn. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er an ein Bezirkskrankenhaus überstellt. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte einem Strafverfahren stellen müssen.

Der verletzte Polizist musste – ausgerechnet an seinem Geburtstag – ambulant behandelt werden und konnte anschließend nach Hause gehen.