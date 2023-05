Mann ohne Fahrschein greift S-Bahn-Kontrolleur an

Bei einem Angriff auf einen Kontrolleur in der Münchner S-Bahn sind der Kontrolleur und der Angreifer selbst leicht verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, hatte ein betrunkener 19-Jähriger ohne Fahrschein am Donnerstag den Mitarbeiter getreten und ihm mit einem Handy in der Hand gegen den Kopf geschlagen. Der Kontrolleur habe den Mann daraufhin geschlagen. Ins Krankenhaus mussten die beiden Männer den Angaben zufolge nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Körperverletzungen gegen beide Männer. Dabei werde auch geprüft, ob der Kontrolleur in Notwehr gehandelt hat. Gegen den 19-Jährigen wird zudem wegen des Erschleichens von Leistungen und Beleidigung ermittelt.