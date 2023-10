Mann niedergeschlagen: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Ein 19-Jähriger soll in Nürnberg einen 36-Jährigen niedergeschlagen und ihn dann mit seiner Begleiterin getreten haben. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus, konnte es allerdings bald wieder verlassen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war es am Dienstagvormittag aus unklaren Gründen zum Streit zwischen den Beteiligten gekommen.

Der 19-Jährige und seine 18 Jahre alte Begleiterin seien nach dem Angriff geflüchtet, aber in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, hieß es. Weil sich die mutmaßlichen Angreifer bei der Festnahme aggressiv verhalten hätten, hätten die Beamten ihnen Handschellen angelegt und sie in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von knapp 1 Promille, die 18-Jährige hatte den Angaben nach rund 2 Promille. Auf der Wache nahm ein Arzt ihnen Blut ab.

Gegen die Tatverdächtigen wurde nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weil der 19-Jährige auf der Flucht den Spiegel eines Motorrads beschädigt haben soll, ermittelt die Polizei außerdem wegen Sachbeschädigung.