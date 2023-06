Ein Mann ist in Niederbayern nach einem Unfall in seinem Auto verbrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer mit seinem Wagen am Samstag bei Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) von der Straße abgekommen, woraufhin sich das Auto überschlug und zu brennen begann. Eine Zeugin setzte den Angaben zufolge einen Notruf ab. Rettungskräfte konnten den Mann demnach aber nicht mehr rechtzeitig bergen. Das Auto brannte aus, die Identität des Toten blieb zunächst unklar.