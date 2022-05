Mann nach Tretboot-Vorfall auf Ammersee weiter vermisst

Nach einem Vorfall mit einem Tretboot auf dem Ammersee blieb auch am Mittwoch der vermisste Mann verschwunden. Der 59-Jährige könnte nach Angaben der Polizei von Bord sein. Ein zweiter Mann war am Sonntag durchnässt und auf dem Tretboot in der Herrschinger Bucht (Landkreis Starnberg) von Rettungskräften gerettet worden. Zuvor hatten Badegäste gemeldet, auf dem treibenden Tretboot liege ein bewusstloser Mann. Der 27-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Ein Polizeisprecher sagte am Mittwoch, bei dem geretteten Mann sei eine erhebliche Menge Alkohol im Spiel gewesen. Hinweise auf andere Drogen hätten die Ermittler zunächst nicht gehabt. Schon am Dienstag war die Polizei mit einem Spürhund und einer Spezialfirma auf dem Wasser unterwegs, um mit einem Sonargerät den möglicherweise leblosen Körper im See zu orten. Am späten Abend wurde die Suche allerdings unterbrochen. Die Sonaraufnahmen sollten im Laufe des Mittwochs ausgewertet werden.

Auch am Sonntag waren die Rettungskräfte unter anderem mit acht Booten, Tauchern und mehreren Hubschraubern im Einsatz, um nach dem Vermissten zu suchen.