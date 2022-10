Mann nach Messerangriff in Arzberg in Untersuchungshaft

Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Arzberg (Landkreis Wunsiedel) ist gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl ergangen. Der 36-Jährige müsse sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten, berichteten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Der Mann soll in einer Asylbewerberunterkunft einen 54-Jährigen mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Nach der Tat am Dienstagabend sei er geflohen und am Busbahnhof festgenommen worden. Das Opfer kam den Angaben zufolge mit einer blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus, erlitt aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.