Mann nach Kneipenbesuch mit schweren Verletzungen gefunden

Ein 27-Jähriger ist in Fürth in Mittelfranken mit schweren Kopfverletzungen direkt vor einer Kneipe gefunden worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine mögliche Auseinandersetzung beobachtet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann am Sonntag gegen 5.30 Uhr von einer Zeugin auf der Fürther Hardhöhe entdeckt. Er lehnte demnach an einem Auto und blutete am Kopf.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass er schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Er wurde notoperiert. Sein Zustand ist mittlerweile stabil, er schwebte am Dienstag laut einer Polizeisprecherin nicht in Lebensgefahr. Der Mann sei zuvor Gast in der Kneipe gewesen.

Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass es vor dem Auffinden des Mannes vermutlich zu einem Streit gekommen war. Die Zeugin hatte demnach ausgesagt, dass sie eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Straße vor der Kneipe wahrgenommen habe. Ob diese mit den Verletzungen des 27-Jährigen in Zusammenhang stehen, ist noch unklar.