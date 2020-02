Mann nach Brand in Keller gestorben

Schierling (dpa/lby) – Ein Mann ist bei einem Brand in Schierling (Landkreis Regensburg) lebensgefährlich verletzt worden und am Tag darauf gestorben. Der 69-jährige Mann wurde aus einem Keller geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 39-jähriger Bewohner des Hauses hatte noch versucht, den Mann am vergangenen Donnerstag (13.2.) aus dessen Kellerwohnung zu retten und wurde dabei selbst leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar, den Schaden schätzte die Polizei auf rund 50 000 Euro. Nach Angaben der Polizei brannte die Kellerwohnung komplett aus.