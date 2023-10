Mann nach Badeunfall tot aus See geborgen

Ein Mann ist beim Schwimmen im oberbayerischen Steinsee tödlich verunglückt. Der 70-jährige Münchner wollte mit seiner Frau durch den See bei Moosach (Landkreis Ebersberg) schwimmen und war am anderen Ufer nicht angekommen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Seine Frau sei ihm am Freitagnachmittag voraus geschwommen und habe sein Verschwinden deshalb zunächst nicht bemerkt.

Letztlich habe die 69-Jährige dann eine Stunde lang den Badebereich schwimmend abgesucht. Zurück am Ufer meldete sie den Vorfall. Bei einer groß angelegten Suchaktion mit rund 120 Rettungskräften wurde der Mann nach etwa drei Stunden tot aus dem See geborgen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.