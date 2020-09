Mann nach Angriff auf Eltern in Haft

Bad Tölz (dpa/lby) – Nach dem Angriff auf ein Ehepaar in Bad Tölz ist der 32 Jahre alte Sohn der beiden wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Haft genommen worden. Wie die Polizei mitteilte wurde der Mann am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mann soll seine Eltern am Freitagmorgen in einem Wohnhaus angegriffen haben. Nach der Tat konnte er zunächst fliehen. Erst nach einer stundenlangen öffentlichen Fahndung wurde er festgenommen. Auch ein Hubschrauber half bei der Suche. Die schwer verletzten Eltern kamen ins Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war dem Angriff ein Streit innerhalb der Familie vorausgegangen.