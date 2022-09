Mann mit Messer in der Hand: Streit zwischen zwei Eheleuten endet mit Polizeieinsatz

Das könnte Sie auch interessieren

Wertstoffhof am Silberberg: Diebe stehlen Edelmetalle

Müll ist nicht gleich Müll. Vor allem in alten Elektrogeräten lassen sich oft noch wertvolle Bestandteile finden. Darauf hatten es (…)

Schläge in der Diskothek: Hofer Polizei sucht Zeugen

Ein 40-Jähriger hat am Wochenende in einer Hofer Disko einfach so ein Veilchen kassiert und deshalb sucht die Hofer Polizei jetzt nach (…)

Polizei in Tirschenreuth: Mehrere Diebstähle am Wochenende

Die Polizei in Tirschenreuth meldet heute mehrere Diebstähle in Tirschenreuth und in Plößberg, die am Wochenende passiert sind. In (…)

Beute im Wert von mehreren Tausend Euro: Unbekannte stehlen Baumaschinen

Unbekannte sollen einen Baucontainer in Hof aufgebrochen haben und Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Der (…)

Stadtwerke Hof: Wieder Wasserrohrbruch am Lindenbühl

Bereits am Freitag hat es einen Wasserrohrbruch am Lindenbühl in Hof gegeben. Auch heute mussten die Stadtwerke Hof wieder mitteilen: (…)

Hofer Weihnachtsmarkt: Plätze für Wechselhütten noch frei

Die ersten Lebkuchen liegen schon wieder in den Supermärkten, bis zur Adventszeit dauert’s also gar nicht mehr so lang. Für den (…)