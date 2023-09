Mann mit Messer angegriffen und schwer verletzt: Festnahme

Ein 19-Jähriger soll seinen Vater nach einem Streit in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde nach dem Vorfall im Ortsteil Simonshofen am Donnerstagnachmittag festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der 19-Jährige zur Prüfung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Der junge Mann hatte sich nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache mit seinen Eltern gestritten und soll dann zu einem Messer gegriffen und damit seinen 55-jährigen Vater schwer verletzt haben. Danach sei er auf die Straße geflüchtet, wo ihn Nachbarn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Der 55-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befand sich sein Sohn während des Vorfalls ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation.