Mann lebensgefährlich verletzt gefunden

Ein 70 Jahre alter Mann ist lebensgefährlich verletzt in Landshut gefunden worden. Wie genau seine Verletzungen entstanden, sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten prüften, ob seine Verletzungen von einem Fahrradsturz kommen könnten, da er ein altes Damenfahrrad dabeihatte.

Zeugen hatten den Mann kurz nach Mitternacht am Montag in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Der Rettungsdienst versorgte den verletzen 70-Jährigen. Knapp fünf Stunden später lag er dann lebensgefährlich verletzt auf einem Gehweg in der Johannisstraße und wurde ins Klinikum gebracht.