Mann läuft auf Gleisen und wird von Lokführer eingesammelt

Gauting (dpa/lby) – Ein Lokführer hat in Oberbayern einen auf den Gleisen laufenden Mann eingesammelt und der Bundespolizei übergeben. Zunächst habe der 22 Jahre alte Mann an der Strecke München-Mittenwald Warnsignale des Fahrers ignoriert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Daraufhin habe der 20-jährige Lokführer seinen Regionalexpress bei Gauting (Landkreis Starnberg) am Sonntag mit einer Notbremsung zum Stehen gebracht, den 22-Jährigen zum Einsteigen aufgefordert und bis Starnberg mitgenommen. Dort hätten ihn Beamte am Bahnhof erwartet.

Laut Bundespolizei sprach der 22-Jährige von einer Mutprobe. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.