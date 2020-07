Mann kracht mit Auto in Scheune und stirbt

Kollnburg (dpa/lby) – Ein Mann ist in Kollnburg (Landkreis Regen) mit seinem Auto von der Straße abgekommen, in eine Scheune gekracht und gestorben. Bei dem Unfall am Sonntagmorgen ist der Fahrer aus zunächst unbekannter Ursache von der kurvigen Strecke abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Durch die hohe Geschwindigkeit und die steile Böschung am Straßenrand muss das Auto laut Angaben durch die Luft geschleudert worden und in mehreren Metern Höhe in die Scheune gefahren sein. Ersten Informationen zufolge war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.