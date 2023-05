Mann im Batman-Kostüm löst Polizeieinsatz im Allgäu aus

Ein 21-Jähriger in einem Batman-Kostüm hat einen größeren Polizeieinsatz im Allgäu ausgelöst. Ein Passant hatte am Dienstag die Polizei wegen eines Mannes verständigt, der eine Tarnuniform und einen Waffengürtel getragen haben soll, wie die Behörde mitteilte. Die insgesamt rund 30 angerückten Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung des 21-Jährigen in Kempten schließlich fest, dass er sich als Comicfigur Batman verkleidet hatte und eine Spielzeugpistole bei sich trug.

Warum der junge Mann kostümiert war, blieb zunächst unklar. Die Kosten für den Einsatz muss er nicht tragen, da ihm Polizeiangaben zufolge trotz seines Erscheinungsbildes kein Vorwurf gemacht werden könne.