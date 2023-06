Mann greift Taxifahrer an: Mutmaßlich rassistisches Motiv

Ein Passagier soll einen Taxifahrer in München aus mutmaßlich rassistischen Motiven angegriffen und beleidigt haben. Der 67-Jährige sei in der Nacht zum Donnerstag ins Taxi eingestiegen und habe dann ein Gespräch mit dem Fahrer angefangen, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Nachfrage habe der 48-jährige Mann gesagt, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft besitze, aber in Afghanistan geboren worden sei.

Der Fahrgast soll ihn daraufhin rassistisch beleidigt und bedroht haben. Zudem soll er mit Fäusten auf den Mann eingeschlagen und ihm während der Fahrt gegen den Oberkörper getreten haben. Der 67-Jährige sei augenscheinlich betrunken gewesen und habe sich gegen die eintreffenden Polizisten gewehrt. Daher wurde er den Angaben zufolge in Schutzgewahrsam genommen. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen verschiedener Vergehen ermittelt, unter anderem wegen Körperverletzung, verhetzender Beleidigung und Bedrohung.