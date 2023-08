Mann greift Passanten an und verbarrikadiert sich in Haus

Ein 21-Jähriger hat im mittelfränkischen Windelsbach einen Passanten angegriffen und sich danach in einem Wohnhaus verbarrikadiert. Die Polizei rückte deshalb am Mittwoch mit mehreren Streifen an, wie ein Sprecher mitteilte. Der Mann soll den Angaben zufolge im Ortsteil Nordenberg (Landkreis Ansbach) zunächst einem Passanten mit einem Gegenstand gegen Kopf und Gesicht geschlagen haben. Dieser rief daraufhin den Rettungsdienst.

Anschließend soll der 21-Jährige in ein Wohnhaus gegangen sein und dort Einrichtungsgegenstände zerschlagen und Möbel aus dem Fenster geworfen haben. Polizisten sperrten den Bereich um das Haus weiträumig ab und holten die Anwohnerinnen und Anwohner des Hauses nach draußen.

Der Mann befand sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei seiner Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte sei er leicht verletzt worden, hieß es. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.