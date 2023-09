Mann greift Großmutter und Enkelin vor Schnellimbiss an

Ohne erkennbaren Grund hat ein Mann vor einem Schnellimbiss in Ingolstadt eine Dreijährige und deren Großmutter angegriffen. Der 49-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt habe das Kind auf dem Parkplatz des Lokals wortlos am Arm gepackt, teilte die Polizei am Montag in Ingolstadt mit. Als die Großmutter ihn daran hindern wollte, habe er ihr an den Hals gegriffen. Passanten konnten den Mann der Mitteilung zufolge überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen den 49-Jährigen wurden nach dem Vorfall am Samstagabend mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Bei der ersten Befragung wirkte der Mann nach Angaben der Ermittler alkoholisiert und berief sich auf Erinnerungslücken.