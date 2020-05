Mann gibt sich als Geschäftsführer aus und erbeutet Geld: Täter jetzt ermittelt

Seine Masche ist ganz schön dreist gewesen. Im Raum Weiden hat sich ein Mann im Februar als Geschäftsführer einer Firma aus dem Landkreis Tirschenreuth ausgegeben. Mit gefälschtem Ausweis ist er so in zwei Bankfilialen zu jeweils einer Geldsumme im unteren fünfstelligen Bereich gekommen. Bei einer Bank hat seine Masche nicht geklappt. Die Kripo Weiden hat ermittelt und konnte den Täter unter anderem durch die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern ausfindig machen. In Düsseldorf hat die Polizei nämlich den Mann festgenommen, als er es mit einer ähnlichen Masche probiert hat. Der 56 Jahre alte Mann soll für mehrere Betrugsmaschen in ganz Deutschland verantwortlich sein.