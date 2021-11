Mann fliegt auf: Drogen in Schuh und Gürtel versteckt

Gattendorf (dpa/lby) – Ein 37-Jähriger hat versucht, in seinem Schuh und im Gürtel die Droge Crystal zu verstecken und ist bei einer Kontrolle bei Gattendorf (Landkreis Hof) aufgeflogen. Schleierfahnder kontrollierten den 37 Jahre alten Beifahrer und den gleichaltrigen Fahrer auf der Autobahn 93, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Weil der Beifahrer nervös im Fußraum herumtastete, untersuchten die Beamten ihn genauer und entdeckten in einem Schuh eine geringe Menge der Droge Crystal. Außerdem fanden sie am Dienstagvormittag in seinem Gürtel die Droge und in seinem Rucksack ein verbotenes Reizgasspray. Der Mann muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz verantworten.

© dpa-infocom, dpa:211103-99-844646/2