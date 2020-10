Bei Grün gehen – bei Rot stehen – das lernen wir schon im Kindergarten. Für einen 32 Jahre alten Mann in Plauen war das gestern Abend offenbar nicht so wichtig. Polizisten beobachteten ihn, wie er in der Pausaer Straße über die Rote Ampel fuhr. Als sie ihn später kontrollierten wollten, floh er. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer den Vorfall oder den Autofahrer gesehen hat, soll sich bitte bei der Polizei in Plauen melden.

Tel.: 03741 140