Mann fährt mit Mietauto in Flughafenzaun

Ein Mann ist mit einem Mietauto in einen Sicherheitszaun am Flughafen München gefahren und hat einen fünfstelligen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr der 20 Jahre alte Mitarbeiter einer Autovermietung in der Nacht auf Freitag mit dem Fahrzeug den Nordring am Münchner Flughafen, als er in einer Kurve von der Straße abkam.

Er durchbrach den Zaun zum Sicherheitsbereich des Flughafens und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Unfallverursacher hatte Polizeiangaben zufolge vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto verloren.

Der 20-Jährige erlitt Prellungen. Am Mietauto entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr behoben den etwa 2000 Euro hohen Schaden am Sicherheitszaun notdürftig.