München (dpa/lby) – Ein Mann ist in München mit dem Auto gegen mehrere Bäume gefahren und gestorben. Das Auto des 59-Jährigen sei nach dem Unfall am Dienstagabend komplett ausgebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Warum das Auto nach rechts von der Straße abkam und in die Bäume fuhr, musste noch ermittelt werden. Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

