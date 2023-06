Mann erleidet tödliche Stichverletzung bei Streit

Nach einem Streit unter Freunden ist ein Mann in München an den Folgen einer Stichverletzung gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte,wird derzeit gegen die 21 Jahre alte Partnerin des Mannes und einen 31-jährigen Freund wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt. Beide wurden am Dienstagvormittag zu dem Vorfall vernommen.

Den Angaben zufolge waren in der Nacht auf Montag mehr als 20 Streifen zu der Wohnung des 31-Jährigen in München gerufen worden. Dort fanden die Beamten den 32 Jahre alten Verletzten mit einer Stichwunde im Wohnzimmer liegend. Auch seine Partnerin und der Wohnungsinhaber, der den Notruf abgesetzt hatte, waren vor Ort. Beide seien zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen.

In der Wohnung fanden die Polizisten ein Messer, das als mögliche Tatwaffe geführt wird. Das 32 Jahre alte Opfer starb etwa zweieinhalb Stunden nach der Tat in einem Krankenhaus an Blutverlust.

Zum Motiv, der Ursache des Streits unter dem Trio mit bulgarischer Staatsbürgerschaft und dem genauen Tathergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Am Dienstag wurde neben dem Tatort auch die gemeinsame Wohnung des Getöteten und der Tatverdächtigen durchsucht.