Dietmannsried (dpa/lby) – Ein 29-Jähriger soll in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) betrunken an einem Grill hantiert haben und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann in der Nacht auf einer Grillparty und geriet offenbar mit seinem Pullover an die Glut. Ein Funke sprang auf das Oberteil, das sofort Feuer fing. Später breitete es sich auch auf die Hose aus. Der Mann wurde mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht.