Mann droht mutmaßlich, Bekannte zu erschießen: Festnahme

Ein 65-jähriger Mann soll in Fürth einer Bekannten damit gedroht haben, sie zu erschießen. Streifenpolizisten und Einsatzkräfte eines Unterstützungskommandos nahmen den 65 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin in seiner Wohnung vorläufig fest, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Die Beamten fanden mehrere Waffen in der Wohnung und stellten sie sicher. Außerdem war der Mann mit etwa zwei Promille «merklich alkoholisiert», wie es in der Mitteilung weiter hieß.

Eine 59-jährige Frau hatte sich den Angaben zufolge am späten Mittwochabend an die Polizei gewendet und den Beamten geschildert, dass ihr ein Bekannter damit gedroht habe, sie zu erschießen. Der Beschuldigte muss sich jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.