Mann droht Erblindung nach Angriff in Disco

Ein 30-Jähriger ist in einer Münchner Altstadt-Diskothek von einem Mann mit einem Glas attackiert und schwer im Gesicht verletzt worden. Die Ärzte befürchten, dass er sein Augenlicht verlieren wird, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Der 41 Jahre alte Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen, als die beiden Männer aus noch ungeklärter Ursache in Streit gerieten. Der 41-Jährige schlug dem 30-Jährigen ein Glas ins Gesicht. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten laut Polizei fest, dass seine Augen schwer verletzt wurden. Nach jetzigem Stand ist eine Erblindung des Mannes sehr wahrscheinlich.

Der 41-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erließ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.