Mann bricht mit Kopf durch Ofenscheibe: schwer verletzt

Ein Mann ist in Schwaben mit seinem Kopf durch die Glasscheibe eines brennenden Ofens gebrochen und schwer verletzt worden. Der 61-Jährige sei bei dem Versuch gestürzt, das Feuer im Holzofen in seinem Anwesen in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) zu schüren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Sturz am Mittwoch habe er sich eine stark blutende Wunde an Hals und Nacken zugezogen.

Im Krankenhaus behandelt werden wollte er demnach trotz starken Blutverlusts nicht. Da keine akute Lebensgefahr bestand, durfte der 61-Jährige zu Hause bleiben. Größere Brandverletzungen habe der Mann trotz des Feuers im Ofen nicht erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Ein Fremdverschulden bei dem Unfall schloss die Polizei aus.