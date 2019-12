Mann blutet: Abend in Hof endet im Streit

Ein Abend unter Kumpeln ist normalerweise fröhlich. Am Samstag endete er in Hof allerdings mit einem blutenden Menschen. Wie die Polizei mitteilt, trafen sich zwei 29 und 30 Jahre alten Männer in der Friedrichstraße. Dabei ist auch eine ganze Menge Alkohol geflossen.

Als die beiden sich stritten, holte der 30-Jährige ein Küchenmesser und hielt es seinem Gast an den Hals. Als der die Hand wegschlug, schnitt er sich am Hals. Außerdem traf ihn das Messer am Unterarm und an den Fingern. Der 29-Jährige konnte das Haus noch verlassen und den Notruf wählen. Dort brachte ihn ein Krankenwagen ins Krankenhaus. Den Täter nahm die Polizei fest.