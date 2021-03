Mann bleibt mit dem Fuß am Gaspedal hängen und rammt Autos

Passau (dpa/lby) – Weil er mit dem Fuß am Gaspedal seines Wagens hängengeblieben ist, hat ein 70-Jähriger mehrere Autos gerammt. Sein Wagen hätte stark beschleunigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er steuerte demnach auf einen Parkplatz in Passau zu und kam durch die Zusammenpralle zum Stehen.

Vier Autos wurden laut Polizei teils erheblich beschädigt. Der 70-Jährige wurde nach dem Unfall vom Dienstagmittag mit leichten Verletzungen im Rippenbereich in ein Krankenhaus gebracht.

