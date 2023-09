Mann bietet NS-Bilder auf Flohmarkt an

Ein Verkäufer hat Bilder von Adolf Hitler, Rudolf Heß, Martin Bormann und Heinrich Himmler auf einem Flohmarkt in Füssen (Landkreis Ostallgäu) angeboten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Fotodrucke mit Abbildungen der Politiker und Funktionsträger aus der NS-Zeit am Sonntag am Stand des 59-Jährigen entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten stellten die fünf Bilder daraufhin sicher.

Zwar hatte der Verkäufer die Hakenkreuze abgeklebt. Jedoch können Porträts, die die abgebildeten Personen öffentlich zur Schau stellen, bereits einem Verbot nach dem Strafgesetzbuch unterliegen, wie es in der Mitteilung hieß. Den Verkäufer erwartet eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die sichergestellten Bilder wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeschickt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Dort werde entschieden, was weiter mit den Bildern passiert. Sollten sie als Tatmittel eingezogen werden, könnten sie im Anschluss vernichtet werden, sagte der Sprecher.