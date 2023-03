Mann bespuckt gehbehinderte Frau und beschädigt Rollator

Ein Mann hat eine gehbehinderte Frau am Münchner Hauptbahnhof bespuckt und ihren Rollator beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, beleidigte der 27-Jährige die 51 Jahre alte Frau zudem während des Streits am Dienstagmorgen. Dabei soll er gegen ihren Rollator getreten haben, woraufhin die Frau zu Boden fiel und leichte Verletzungen erlitt. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, war zunächst unklar. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest und ermittelte gegen ihn wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.