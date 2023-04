Mann beleidigt Geistliche bei Semestereröffnungsgottesdienst

Ein 36-Jähriger hat beim Semestereröffnungsgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx in München anwesende Geistliche und Besucher beleidigt und anschließend versucht, sich an die Altartreppe zu kleben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat der Mann während des Gottesdienstes die Universitätskirche St. Ludwig und begann mit Beleidigungen im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauch in der Katholischen Kirche um sich zu werfen. Außerdem versuchte er sich an die Altartreppe zu kleben.

Als Zeugen des Vorfalls am Mittwoch die Polizei verständigen wollten, floh der Mann aus der Kirche. Noch am selben Abend stellte er sich der Polizei und bekannte sich zu den Taten. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt war. Er wurde wegen Hausfriedensbruchs und Störung der Religionsausübung angezeigt und anschließend entlassen.