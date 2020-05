Hauzenberg (dpa/lby) – Bei Waldarbeiten bei Hauzenberg (Landkreis Passau) ist ein Mann von einem umstürzenden Baum schwer verletzt worden. Der 49-Jährige fällte in einem Waldstück am Samstag Bäume, als eine Fichte nicht wie geplant fiel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Bein des Mannes wurde unter dem Baum eingeklemmt, er erlitt schwere Verletzungen. Seine Ehefrau alarmierte den Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.