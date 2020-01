Mann bei Scheunenbrand leicht verletzt

Höchstädt an der Donau (dpa/lby) – Ein Mann ist bei einem Scheunenbrand in Höchstädt an der Donau (Landkreis Dillingen) leicht verletzt worden. Der Nachbar versuchte in der Nacht zu Donnerstag, den Brand zu löschen, als er von einem herabfallenden Ziegel getroffen wurde, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Brand war aus zunächst ungeklärten Gründen ausgebrochen. Die Polizei ermittelt aber wegen vorsätzlicher Brandstiftung, es soll bereits einen Tatverdächtigen geben. Die Scheue wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 50 000 bis 100 000 Euro.

