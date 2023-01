Mann bei Garagenbrand schwer verletzt: Hoher Schaden

Ein Mann ist bei einem Garagenbrand in Ingolstadt schwer verletzt worden. Als das Feuer am Vorabend in der Dreifachgarage ausbrach, war der 53 Jahre alte Eigentümer in der Garage und arbeitete an Autos. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann konnte die Garage, die ihm auch als Werkstatt dient, alleine verlassen – erlitt dabei jedoch schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Neben der Garage wurden auch anliegende Häuser beschädigt. Der Schaden soll bei etwa 250.000 Euro liegen. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen der falsche Gebrauch von leicht entzündlichen Lösungsmitteln.