Mann bei Betriebsunfall von Heizungskessel eingeklemmt

Ein Mann ist bei einem Betriebsunfall in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) von einem Heizungskessel eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 43-Jährige transportierte am Montagmorgen auf einer Baustelle den rund 300 Kilogramm schweren Heizungskessel mit einer Sackkarre, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf einer Treppe zum Keller kippte die Sackkarre samt Heizungskessel um. Der Arbeiter habe den Kessel wohl noch festhalten wollen, sei aber von dem Gewicht mitgerissen und am Ende der Treppe zwischen Heizungskessel und Wand eingeklemmt worden. Befreit wurde er von seinen Kollegen. Der 43-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.