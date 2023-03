Mann befördert aufgelöste Marihuana-Zuchtanlage mit Anhänger

In einem Auto mit Anhänger hat ein 79-Jähriger in der Oberpfalz Reste einer Marihuana-Zuchtanlage transportiert. Ermittler hätten bei der Kontrolle des Fahrzeugs auf der Autobahn 93 nahe Windischeschenbach (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) rund 1,9 Kilogramm Marihuana sowie Zubehör für die Anlage gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.

Nach der Kontrolle am Freitag sitze der 79-jährige Fahrer inzwischen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.