Mann bedroht Zugbegleiterin mit Messer und Gabel: Nothalt

Ein betrunkener Fahrgast soll im Speiseabteil eines Fernzugs von Wien nach Innsbruck eine Zugbegleiterin mit Bordbesteck bedroht und sie gegen einen Tresen geschubst haben. Weil die Situation zu eskalieren drohte, veranlasste der Zugchef einen außerplanmäßigen Halt des Zugs, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 47-Jährige soll im Speisewagen schon vor dem Vorfall am Samstagmorgen Tischplatten zerkratzt und laut herumgeschrien sowie Gegenstände um sich geworfen haben. Als die Zugbegleiterin ihn aufforderte, sich zu beruhigen, bedrohte er sie mit Messer und Gabel. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den renitenten Reisenden am Bahnhof in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) fest und überstellten ihn der Bundespolizei.

Auch auf der Dienststelle in Rosenheim zeigte sich der Mann laut Polizei aggressiv und uneinsichtig. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands wies ein Arzt die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.