Mann bedroht Polizisten mit Messer: Festnahme

Ein Mann mit Blut an der Kleidung und einem Messer hat auf einer Bundesstraße in Mittelfranken Polizeibeamte bedroht. Bei der Festnahme des Mannes am Donnerstag in Ansbach sei einer der Beamten verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Auch der 63-Jährige selbst erlitt bei der Festnahme Verletzungen. Er schlug demnach mit dem Kopf auf dem Boden auf und verlor einen Zahn. Er wurde später zwangsweise in einer Fachklinik untergebracht.

Der 63-Jährige hatte den Angaben zufolge schon aggressiv reagiert, als eine Zivilstreife ihn ansprach. Als die Polizisten einen Gegenstand in seiner Jacke erkannten, sagte der Mann demnach, dass er zum Selbstschutz ein Messer bei sich trage. Dann habe der 63-Jährige das Messer gezogen, sei auf die Polizisten zugelaufen und habe sie aufgefordert, ihn zu erschießen. Die Beamten hätten den Mann schließlich überwältigt, nachdem er die Waffe abgelegt hatte.

Woher das Blut auf der Kleidung stammte, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen. Allerdings gehe die Polizei nicht davon aus, dass der Mann zuvor jemanden verletzt habe. Gegen den 63-Jährigen werde nun wegen des Verdachts auf Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.