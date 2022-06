Mann bedroht Polizei in Wuppertal mit Messer und Pistole

In Nordrhein-Westfalen gibt es neue Ermittlungen wegen des Besitzes von Aufnahmen, die Kindesmissbrauch zeigen. Die Polizei spricht von (…)

Polizei: «Keine unmittelbare Gefahr» an Dinslakener Schule

In einer Schule in Dinslaken soll ein Schüler eine Schusswaffe in der Hand gehabt haben und geflohen sein. Die Polizei kommt mit einem (…)