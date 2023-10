Mann bedroht Passanten: Festnahme in Hofer Innenstadt

In Hof hat ein Mann am Abend Passanten bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Begleitung einer Frau vom Schützenweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei habe er Vorbeikommende aufgefordert, ihre Handys einzustecken und öffnete seine Jacke, worauf der Griff eines vermeintlich großen Messers zu sehen war. Die Polizei konnte den Mann aufgreifen. Bei der Kontrolle zeigte sich der 39-jährige polizeibekannte Drogenkonsument aggressiv und sollte deshalb gefesselt werden. Bei dem Versuch der Festnahme trat er nach einem der Beamten. Die Durchsuchung zeigte: Das vermeintliche Messer war ein Handwerkerhammer – außerdem wurde ein Pfefferspray bei dem Mann gefunden. Jetzt prüft ein Gericht, ob der 39-jährige eine Haftstrafe antreten muss.