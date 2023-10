Mann bedroht Nachbarn mit Küchenmesser

Ein 58-Jähriger soll in Schwaben seinen Nachbarn mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die beiden Männer sollen laut Polizei vom Dienstag wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) in Streit geraten sein. Dabei soll der 58-Jährige den Angaben zufolge am Montag zum Küchenmesser gegriffen und seinem Nachbarn angedroht haben, ihn umzubringen. Der 39-jährige Nachbar wich demnach zurück und sprühte dem 58-Jährigen Reizgas ins Gesicht.

Der 58-Jährige wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Wegen des versprühten Reizgas wird auch gegen den 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wird prüfen, ob er in Notwehr gehandelt hatte.