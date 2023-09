Mann bedroht Freundin mit Axt: Frau flüchtet durch Fenster

Ein 26-jähriger Mann soll seine Freundin bei einem Streit in seiner Wohnung in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) mit einer Axt bedroht haben. Die 33-Jährige flüchtete daraufhin durch ein Fenster und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Vorfall am Freitagabend nach dem Mann und nahmen ihn in der Nähe seiner Wohnung widerstandslos fest. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.