Mann aus geschlossener Krankenhaus-Abteilung auf Flucht

Lohr am Main (dpa/lby) – Die Polizei fahndet nach einem 38-Jährigen, der aus dem Bezirkskrankenhaus in Lohr am Main in Unterfranken entkommen ist. Er sei wegen eines Gewaltdelikts im Jahr 2003 in einer geschlossenen Abteilung des Krankenhauses untergebracht, eine akute Gefahr gehe aber von ihm nicht aus, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mit. Der 38-Jährige sei am Sonntagnachmittag bei einem begleiteten Spaziergang auf dem Klinikgelände davongerannt und in Richtung Innenstadt geflüchtet. «Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos», hieß es.

Der Gesuchte ist 1,68 Meter groß, schlank, hat kurze schwarze Haare mit Wirbelglatze und braune Augen. Er trug am Sonntag eine braune Jacke, blaue Hose und blaue Turnschuhe.